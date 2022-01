"Al Lille sto bene e gioco la Champions avendo un ruolo importante in rosa. A volte però si presentano delle occasioni che devi cogliere e io mi sento pronto per il prossimo passo che penso di fare in estate. L'interesse di Milan e Newcastle era molto concreto in questi giorni. La mia preferenza? Entrambi i club hanno dei punti positivi. Del Newcastle tutti stanno parlando per via dei soldi dei nuovi proprietari ma il progetto è molto bello. Pensate a dove erano qualche anno fa squadre come il PSG o il Man City. Sarebbe bello farne parte. Ma il Milan, è un club meraviglioso". Le parole di Sven Botman a Ziggo Sport.