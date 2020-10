Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, parla ai microfoni di Sky Sport del mercato dei rossoneri: "Penso al calciomercato del passato, con tanti scambi, i direttori sportivi leggevano i giornali e prendevano ispirazione da questo. Il mercato è affascinante, tutti aspettano il giorno dopo per leggere cosa è successo. Spero di vedere colpi importanti per l'Italia, il nostro campionato ha bisogno di campioni".



SULL'ACQUISTO DI RIJKAARD - "I tifosi non volevano che il club cedesse il giocatore ma i dirigenti lo hanno ceduto a noi del Milan. A quel punto sono stati rincorsi e io mi sono messo il contratto in mezzo ai pantaloni, mi sembrava il posto più sicuro".



SUL RIO AVE - "Il Milan deve tornare in Europa, se lo merita e ha una grande storia. Riuscirà a scrivere altre pagine importanti del nostro calcio".



SU DANIEL MALDINI- "Questa famiglia il calcio lo conosce bene. Quando i giovani sono bravi devono giocare e Maldini ha del talento, deve dimostrarlo sul campo".