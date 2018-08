Hakan Calhanoglu ha parlato a Milan TV. Questa un'anticipazione pubblicata da acmilan.com prima dell'intervista completa che andrà in onda domani: "Da quando è arrivato Gattuso ho iniziato a giocare meglio. Lui e Gigi Riccio parlano tanto con me e io ho bisogno di questo, in campo ho bisogno di sapere cosa sto facendo bene e cosa devo fare meglio. Mi piace Mister Gattuso, a volte è un po' duro ma è quel che serve alla nostra squadra, perché siamo una squadra forte, abbiamo tante qualità".