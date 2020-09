Durante il suo intervento su Sky Sport, l'ex Milan Billy Costacurta ha parlato così di Sandro Tonali: "Io credo che Tonali sia veramente un crack, uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. Lo pensavo all’Inter. In un certo senso è diventato l’acquisto migliore fatto nel mercato italiano. Io credo che una squadra ha bisogno di giocatori che prendano la palla quando le cose non vanno bene, Tonali ha questa personalità per dare tranquillità alla squadra”.