. Charlesnon usa mezze parole per commentare i suoi primi mesi al Milan, e ai colleghi belgi di Het Laatste Nieuws cerca di spiegare anche i motivi di un ambientamento in quel di Milanello a dir poco complicato.- le parole del trequartista rossonero -. Uno è sicuramente l'ambiente, poi il livello di calcio superiore eSenza dimenticare vita fuori dal campo".- ha ammesso De Ketelaere, autore di un solo assist in questo primo scorcio di stagione nonostante le 31 presenze messe a referto -. Dopo un'ottima stagione con il Bruges eavrei sperato di essere più importante di quello che sono stato fino ad ora.Cerco di guardare più il lato tecnico e cosi provo di migliorare la partita seguente”.- "Ammetto che in una maniera o nell'altra mi arrivano quei commenti ma non mi sono mai focalizzato sulle critiche. Al Bruges ne ho ricevute anche tante sia positive che negative.Non mi lascerò mai trascinare dalle critiche negative come non mi monterò la testa se un giorno si capovolgerà la situazione in positivo - ha proseguito il classe 2001 -.quindi non ho neanche saputo di quel titolo ossia di ‘Principe di San Siro’.Ci parliamo (in Italiano) e mi fa sentire la sua fiducia. E' una persona che rappresenta il Milan e il Milan e troppo importante per Maldini. Lo spogliatoio? Siamo un gruppo unito e questovorrei dimostrare che ho fame e che vivo per il calcio e le buone prestazioni. Non voglio che diventi un problema.(ride, ndr)” ha concluso De Ketelaere.