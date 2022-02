Ospite del Daily Telegraph, Gigio Donnarumma, ex portiere del Milan attualmente al PSG, ha parlato anche del suo passaggio dal rossonero alla Francia: "Al PSG mi seguivano da molto tempo, mi avevano sempre fatto sentire importante. Sapevo che tutti qui avevano molta fiducia in me, quindi ho scelto il PSG perché è un ambiente incredibile. C’è una squadra straordinaria, grandi ambizioni, quindi tutte queste cose hanno fatto sì che il PSG fosse parte del mio destino".