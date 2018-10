Gustavo Gomez, difensore di proprietà del Milan in prestito al Palmeiras, ha chiarito ai microfoni di Globoesporte la formula con la quale si è trasferito in Brasile: "Ho un contratto di un anno con obbligo di riscatto. Se gioco la metà delle partite ufficiali del Palmeiras, scatta automaticamente il rinnovo. Adesso mi sento bene e spero di continuare così". Il club brasiliano ha pagato 1,5 milioni per il prestito oneroso del giocatore fino a giugno 2019 e dovrà sborsare circa 4,5 per acquistare il suo cartellino a titolo definitivo.