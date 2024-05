Milan, senti il dirigente dello Shakhtar Donetsk: 'De Zerbi può far esplodere davvero Leao'

Carlo, italiano da anni nella dirigenza dello Shakhtar Donetsk che è stato allenato da, ha parlato a Milan News:"Io ho visto quello che ha fatto De Zerbi. Allora facciamo un esempio con i nostri esterni alti (dello Shakhtar n.d.r), credo che, che secondo me non ha ancora espresso al massimo, per fare un nome per fare un esempio. Poi ovviamente sarà la società con De Zerbi che parlano di queste cose qui, se han bisogno di altri giocatori o meno".

"Con De Zerbi si era fatto un progetto importante alo Shakhtar. Si era iniziato un lavoro che noi pensavamo ci avesse portato ad essere fra le migliori, ma migliori intendo le poche migliori, d'Europa. Purtroppo non avremo mai la controprova di questo, è un sogno che è stato spezzato. Noi continuiamo a lavorare, a Roberto gli auguriamo che ci arrivi a quel top che noi pensavamo potesse raggiungere con noi con un'altra squadra. Se poi fosse il Milan tanto meglio".