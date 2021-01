Intervenuto su Twitch per un’intervista esclusiva rilasciata al canale Tactickers, Massimo Oddo ha detto la sua sulla corsa scudetto: “Il Milan sulla carta non è la squadra più forte. Inter, Juve e Napoli hanno più potenziale, ma i rossoneri sono davanti perché si è creata una alchimia pazzesca. Da milanista mi auguro che arrivi in fondo. La differenza tra Milan e Juve, che considero favorita, è la lunghezza della rosa. Se al Milan manca Ibra diventa dura, mentre alla Juve se non gioca Morata c’è Dybala”.