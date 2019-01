Leandro Paredes vuole tornare a casa. Il centrocampista argentino dello Zenit San Pietroburgo, classe 1994 ex Roma, ha dichiarato a Radio la Red: "La sconfitta nella finale di Copa Libertadores contro il River Plate mi ha fatto venir voglia di tornare al Boca Juniors. Ne ho già parlato con Burdisso e tornerei subito, ma non dipende solo da me. Ci sono poche possibilità perché lo Zenit non vuole vendermi. Vedremo".