Andrea Pirlo dice la sua sul derby a Tuttosport: "Nel derby non c’è mai una squadra favorita, il Milan sta bene e l’Inter così così dopo la sconfitta in coppa, ma resta sempre una partita a sé, quindi non si può mai dire. Gattuso? L’anno scorso ha fatto molto bene e quest’anno ha dato un’impronta precisa alla squadra, una bella impronta peraltro". Tornando al derby: "Piatek è in formissima, Suso un po’ meno, ma resta un fuoriclasse e potrebbe decidere lui il derby".