Intervenuto a Teleroma 56, Walter Sabatini ha parlato anche di Frederic Massara, attuale ds del Milan: "E' il mio orgoglio di tutti i giorni. La Roma ha lasciato andar via un ragazzo di cultura ed educazione. So che non è stato confermato perché quando hanno sparato senza riserve su Monchi lui ha tentato di difenderlo. Monchi ha fatto errori, certo, ma ha portato anche Zaniolo. Massara è il Salah dei dirigenti, mi dà una gioia quotidiana".