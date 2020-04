Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan ed ex ct della nazionale italiana, ha parlato a SportMediaset dell'emergenza coronavirus e non solo: "Una volta dissi: il calcio è la cosa più importante delle cose non importanti. Qui muore gente. Stiamo lottando, ma in particolare lo stanno facendo i medici e gli infermieri. Stanno lottando con la morte. In un contesto de genere facciamo fatica a parlare di calcio. L'Italia ha un rifiuto al cambiamento. Per rinnovare è importante avere conoscenza, ti permette di avere innovazione e coraggio. Rangnick al Milan? Penso che sia un buon tecnico, ma personalmente non lo conosco. Le sue squadre giocavano un buon calcio".