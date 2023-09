Il Milan monitoria con attenzione il mercato dei giovani attaccanti in prospettiva futura. Uno dei profili più affascinanti risponde al nome di Benjamin Sesko. Passato la scorsa estate dal Salisburgo al Lipsia per 24 milioni di euro, il centravanti sloveno classe 2003 è sotto contratto fino a giugno 2028 col club tedesco. Dove ha già segnato 3 gol nelle prime 6 presenze in questa stagione.



LE PAROLE - Sesko ha dichiarato: "Non paragonatemi ad Haaland. Abbiamo in comune soltanto l'altezza e la velocità, il nostro stile di gioco è diverso. Si tratta di uno dei migliori calciatori al mondo, ma io vorrei essere solo me stesso. Mi piaceva guardare Zlatan Ibrahimovic, faceva divertire e si divertiva in campo facendo quello che voleva. Quando vedo un giocatore come lui, mi sento davvero felice".