Il terzino del Man United Luke Shaw, in diretta Twitch durante un torneo di Fifa di beneficenza, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: "Era un pazzo, ma era quello di cui avevamo bisogno nello spogliatoio. È incredibile, aveva ancora un gran talento nonostante fosse un pochino in là con l'età, era ancora il fantastico giocatore che è sempre stato. Dentro lo spogliatoio era grandioso. Scherzava sempre, ma quando era il momento di fare sul serio lo capivi subito. Penso che sia un vincente nato. Anche in allenamento, se eri nella sua squadra e non si vinceva eri praticamente un uomo morto. Penso che durante la sua esperienza qui abbia tirato fuori il meglio da tutti, anche in allenamento. Credo che tutti lo abbiano amato ed è stato frustrante il fatto che si sia infortunato gravemente al crociato".