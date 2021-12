"In Champions c'è un livello e un'intensità maggiore che in campionato, è una differenza molto elevata che le grandi squadre devono subito capire ed entrare subito in partita. Sono squadre che vanno a mille per novanta minuti, se molli per un attimo ti possono far male in qualsiasi momento". Questo un interessante passaggio dell’intervista di Sandro Tonali a MilanTv.