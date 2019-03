In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore Pietro Vierchowod ha detto la sua sull'annata del Milan: "I rossoneri al quarto posto in questo inizio di primavera? Sinceramente non me l'aspettavo, è stata una sorpresa. Il Milan l'avevo visto male a dicembre, mi era parso in grossa difficoltà fisica e faticava a tenere il campo.



Romagnoli? Mi piace, ma può migliorare tatticamente, deve farsi attrarre meno dal pallone. Se la lite Kessie-Biglia potrà influire sul finale di stagione? È stata ingigantita, può capitare. Se ripenso a quante me ne sono dette con Pagliuca e Mancini quando giocavo..."