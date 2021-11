Manuel Lunardon, tecnico del Borgosesia, ha parlato ai microfoni di nicoloschira.com di Bob Omoregbe, talento classe 2003 in procinto di passare al Milan a gennaio. L’allenatore ha così dichiarato: "È un attaccante classe 2003, un talento puro. Oltre al giocatore ci tengo a sottolineare il ragazzo perbene che è. Bobby si fa voler bene da tutti: quello che mi impressiona negli allenamenti è la sua voglia di lavorare e migliorarsi sempre. Spesso tanti suoi coetanei sono immaturi, lui invece è molto professionale e giudizioso. Sul campo non si risparmia mai: non è un fannullone e si allena bene".



Il suo punto di forza: "Direi che lo spunto, la progressione palla al piede e il dribbling sono le sue armi migliori. Quando parte in velocità palla al piede, non lo prendi mai...”.