Milan, Conceicao lancia un chiaro messaggio sul mercato: ecco cosa si aspetta nell’ultima settimana

Nella rocambolesca vittoria ottenuta dalcontro il Parma, con i graffi di Reijnders e Chukwueze arrivati rispettivamente al 92’ e al 95’, sono emersi chiaramenteSergio Conceicao si è immerso totalmente in questa nuova avventura con tutte le pressioni che ne conseguono e che sono anche sfociate in un brutto episodio che lo ha visto protagonista, suo malgrado, insieme a Davide Calabria. Il tecnico portoghese sta lavorando a ogni dettaglio ma non dispone della bacchetta magica per risolvere tutti i problemi e per questo motivo

Alla domanda su cosa vuole dal mercato Conceicao ha risposto così: "Vediamo. Non sto bluffando, ma sono concentrato sui giocatori che abbiamo.. Quindi spero che qualcosa in più possa arrivare, se no andremo in guerra con ciò che abbiamo". Una risposta che racchiude siaformato da Ibrahimovic, Moncada é Furlani, sia la consapevolezza che esiste la possibilità, concreta, che non si riesca ad arrivare a tutti gli obiettivi. D’altronde il tempo stringe e il Diavolo si è mosso con un ritardo considerevole.

Le posizioni sulle quali Sergio Conceicao ha chiesto di intervenire sono quelle della difesa, di un vice-Fofana e di un attaccante da doppia cifra.Le mancate cessioni di Emerson Royal e Okafor non fanno felice l’ex Porto mentre. Per il ruolo di vice-Fofana ci sono diverse soluzioni ma sarà un affare, probabilmente da ultimo giorno, mentre per l’attacco Sergio Conceicao si aspetta uno sforzo importante dell’area finanziaria del club per arrivare a. In caso di fumata la richiesta è quella di puntare su un esterno offensivo che faccia la differenza, rimandando l’arrivo di “El Bebote” alla prossima estate.