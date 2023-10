Ilcontinua a cercare un 9 per l'attacco del futuro e se a gennaio difficilmente si vedrà uno sforzo economico importante da parte della proprietà, data la presenza in rosa di Giroud, Jovic ed Okafor, èper risolvere il problema più importante rimasto insoluto nella rosa a disposizione die che assicuri gol e prestazioni da top per il presente e per il futuro. Sono tanti i nomi osservati e, da tempo, sul taccuino di Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio è finito il nome diAnche oggi, nella fondamentale sfida del girone H delle qualificazioni ai prossimi Europei,prima di essere sostituito per un brutto colpo ricevuto alla testa e che l'ha costretto, seppur per breve periodo ad indossare un turbante in campo. Due gol,, che si aggiungono ad un inizio di stagione da record con 3 gol e 2 assist in due partite in nazionale che portano il bottino complessivo delle gare con il club aVi avevamo raccontato ( LEGGI QUI ) cheincontrando anche in sede il suo agente. Il gruppo RedBull all'epoca però non consentì di intavolare la trattativa perché era già deciso il passaggio dal Salisburgo al Lipsia completatosi quest'estate ufficialmente per circa 20 milioni di euro. Oggi il club rossonero continua a seguirlo, ma strapparlo al club tedesco non sarà facile.e su di lui c'è la concorrenza di Arsenal e Chelsea che da tempo hanno rapporti più diretti con la proprietà austriaca. Sesko nel frattempo continua a fare ciò che gli riesce meglio: segnare. Una dote che il Milan sta cercando con grande attenzione per la prossima estate.