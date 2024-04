Milan, Sesko ha fatto 13

20 minuti fa



Tre gol e tre punti per il Lipsia, che batte 3-0 il Wolfsburg e resta al quarto posto in classifica con 56 punti come il Borussia Dortmund a 5 giornate dalla fine del campionato tedesco. Le reti portano le firme di Dani Olmo, Benjamin Sesko e Lois Openda, saliti rispettivamente a quota 4, 9 e 22 gol in questa Bundesliga.



SESKO HA FATTO 13 - Per l'attaccante sloveno classe 2003 (21 anni il prossimo 31 maggio) si tratta della tredicesima rete stagionale alla tredicesima partita di campionato giocata dall'inizio. Arrivato nello scorso mercato estivo per 24 milioni di euro dal club austriaco del Salisburgo, Sesko è sotto contratto fino a giugno 2028 con il Lipsia. Sulle sue tracce ci sono già diversi grandi club europei, tra cui il Milan.