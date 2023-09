Minuto 74’ di Milan-Hellas Verona con San Siro che saluta con un forte applauso l’uscita dal campo di un ottimo Florenzi ma anche l’esordio in serie A di un autentico canterano rossonero come Davide Bartesaghi. Un ragazzo serio è molto applicato, capace di migliorare tantissimo negli ultimi due anni e meritarsi un momento così speciale a 17 anni appena. Un momento che rimarrà sempre nella testa e nel cuore di questo ragazzo che è entrato nel gruppo della Prima squadra già dal pre-campionato e non ne vuole uscire più.



LA STIMA DI PIOLI- Bartesaghi è l’ultimo esempio dell’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile rossonero culminato con la final four di Youth League della scorsa stagione. Pioli è molto soddisfatto del suo percorso e lo considera un profilo importante per il futuro ma anche per il presente.



PRIMO CONTRATTO DA PRO- Da qualche settimana la dirigenza del Milan sta parlando con Nick Arcuri, agente di Bartesaghi e del talento brasiliano del Real Madrid Rodrygo. Sul tavolo c’è il primo contratto da professionista per il classe 2005: non essendo ancora maggiorenne la durata sarà triennale. Non c’è ancora un accordo totale ma le parti sono vicine e contano di definire presto tutti i dettagli. Davide vuole legarsi sempre di più al Milan e regalarsi altri pomeriggi da sogno come quello vissuto contro il Verona.