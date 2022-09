Pochi sorrisi (quelli di), più di qualche problema: lanon mette di buonumore il. Anzi, turba lo stato d’animo di Stefanoin vista dei prossimi impegni in campionato, contro, e in, con la doppia sfida aldietro l’angolo.. Ma non finisce qui…Dalla Danimarca arrivano notizie non proprio positive su, per bocca del ct"Simon ha sentito un leggero dolore alla caviglia, lo valuteremo. Al momento resta con noi". Il centrale danese ha giocato titolare contro laed è stato sostituito nella ripresa, ma si è trattato di un cambio slegato dai problemi fisici.Laha lasciato strascichi anche per Sandro, leader del centrocampo rossonero, rientrato a Milanello. Per il centrocampista si è trattato però di una precauzione, visto che in azzurro non si è allenato: nel mirino, per lui c’è la sfida. Discorso simile per, che dopo la sfida alera arrivato in nazionale non al meglio: per il francese, i medici avevano solo anticipato la diagnosi (stiramento), prima del ritorno a Milano. Quasi scontata un’assenza con l’Empoli, l’obiettivo è recuperare per la sfida al. Dal big match contro gli azzurri diera uscito malconcio anche: per lui, gli esami hanno però escluso lesioni muscolari e dovrebbe essere a disposizione dopo la sosta.Notizie migliori per il reparto offensivo, conal lavoro per il rientro. L’attaccante sta superando il problema alla schiena ed è pronto a far rifiatare, che in questo inizio di campionato ha tenuto in piedi l’attacco. Ilspera di averlo in panchina contro l’Empoli, per poi lavorare al meglio in vista della Juve. Vede il rientro anche, che - come riportato da Repubblica - si è affidato al lifestyle coach inglese: da qualche anno è il consulente personale dell’attaccante e in passato ha rimesso in forma tante celebrità, da Ben Stiller alla famiglia Cruise. L'attaccante belga è clinicamente guarito, ma da settimane accusa infiammazioni e indurimenti del tendine infortunato lo scorso maggio, per questo da una decina ha scelto il Belgio per lavorare con il fisioterapista della nazionale.