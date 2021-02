Il Milan pensa al campo, in vista delle imminenti e decisive sfide in Europa League e Serie A contro Stella Rossa e Inter, con un occhio alla questione rinnovi di contratto. I dirigenti rossoneri si stanno muovendo e in questa ottica rientra l'appuntamento fissato per la metà della prossima settimana con Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu, per cercare di ridurre ulteriormente le distanze in merito al prolungamento dell'accordo in scadenza a giugno..



LA DISTANZA E L'OFFERTA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'incontro tra il Milan e l'entourage del numero 10 serve per discutere il rinnovo e per provare a diminuire il dislivello, che è calato ma comunque è presente, dal punto di vista economico: il club rossonero offre infatti 4 milioni di euro, il turco chiede 5,5 milioni di euro e può scendere al massimo a 5.



LAVORI IN CORSO - Balla un milione di euro, serve un ulteriore sforzo, magari con l'inserimento di bonus, se Calhanoglu accetterà. Lavori in corso dunque, per ridurre la differenza e trovare un accordo che rappresenterebbe in questo momento una distrazione in meno per la squadra.