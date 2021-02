Nel suo intervento a Binario Sport, Filippo Antonelli, direttore sportivo del Monza, parla del mercato di gennaio: "Obi? Il centrocampista del Chievo è stata un’idea, ma per le regole degli over non si è concretizzata. Valoti, invece, non è stata un opzione dell’ultimo giorno di mercato. Avevamo già provato a prenderlo la scorsa estate. Le cessioni? Mi sono dispiaciute tutte le partenze, sono rimasto legato a tutti i calciatori passati da qui. Balotelli? Ha grandi qualità, quando tornerà in forma ci potrà consentire di fare il salto di qualità".