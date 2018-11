Arturo Vidal è stato accostato a un possibile ritorno alla Juventus nelle scorse ore. Il centrocampista del Barcellona sta trovando poco spazio nella formazione di Ernesto Valverde e i bianconeri, che hanno necessità di inserire un sesto centrocampista in rosa, pensano al suo ritorno a Torino. Secondo quanto riportato da Il Quotidiano Sportivo, però, ci sarebbe il Milan in pole per il forte cileno, che andrebbe a sostituire l'infortunato Giacomo Bonaventura. Anche l'Inter, comunque, continua a tenere in considerazione Vidal per il futuro del centrocampo.