Domenica sera alla Sardegna Arena il Milan se la vedrà contro il Cagliari di Maran per cercare di dare continuità al successo ottenuto contro la Roma. In tribuna, come sempre, ci saranno Leonardo e Maldini che avranno la possibilità di osservare da vicino Nicolò Barella. Il centrocampista classe 1997 ha tutte le potenzialità per poter diventare un campione in grado di fare la differenza, questo il Milan lo sa ed è pronto a dare il via a un derby di mercato. Ma quanto è la richiesta dei sardi per il proprio gioiello? Tutti i dettagli nel nostro focus video, con un tentativo rossonero che risale alla scorsa estate.