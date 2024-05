Milan, sfida all'Inter per Matkovic

9 minuti fa



Non c'è soltanto l'Inter fra i club italiani interessati al giovane attaccante classe 2006 dell'NK Osjek, Anton Matkovic. Anche il Milan, come riportato da Sportitalia, da tempo segue con interesse il giovanissimo attaccante croato.



Alto 191 cm in patria è stato da tempo ribattezzato come il "nuovo Mandzukic" per la capacità di abbinare una forte presenza in area di rigore, ma anche una innata propensione allo svariare lungo l'arco d'attacco e di sacrificarsi in fase di ripiegamento.



La valutazione che ne fa il club che gioca nella massima serie croata e in cui Matkovic gioca stabilmente, è di circa 4-5 milioni di euro con il Milan che sta pensando a lui per una spola fra la prima e la seconda squadra il cui progetto potrebbe partire già quest'estate.