L'incontro con il Villarreal non ha portato agli sviluppi che il Milan si aspettava e per Arnaut Danjuma si sta sempre più allontanando la possibilità di vederlo in maglia rossonera. L'attaccante olandese tornato dal prestito al Tottenham è pronto a dire addio al sottomarino giallo ed era una delle possibilità più concrete per la società rossonera che poteva chiudere in prestito con riscatto anche a cifre favorevoli.





EVERTON A UN PASSO - E invece non andrà così perché arrivano conferme su quanto riportato da AS in Spagna e ovvero che il Villarreal e l'Everton sono a un passo dall'accordo per l'addio dell'esterno d'attacco olandese a titolo definitivo. L'ex PSV e Bruges conosce già il campionato inglese (Bournemouth e Tottenham) e ha dato il gradimento alla destinazione con il Milan che, se non presenterà un rilancio immediato, perderà il giocatore.