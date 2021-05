Emerge un clamoroso retroscena occorso nella giornata di oggi a Milanello e che ha visto come protagonista Gigio Donnarumma. Un gruppo di ultras, una parte del tifo organizzato del Milan ha chiesto, riporta Sky Sport, un colloquio diretto con il portiere classe '99.



Il giocatore in un primo momento si è opposto anche per una questione di ordine pubblico, ma poi è uscito ed ha accettato il confronto. I toni sono stati duri e i tifosi hanno addirittura chiesto a Donnarumma di non scendere in campo contro la Juve (domenica prossima ndr.), nel caso in cui il rinnovo con il Milan non fosse già stato firmato. Una richiesta che non è stata accolta e che non sarebbe presa in considerazione neanche dal club.