Daniele Rugani sorpassa Merih Demiral. Non nelle gerarchie di Sarri, bensì in quelle di mercato. L'ex difensore del Sassuolo, infatti, sembrava l'indiziato numero uno a partire, con il Milan in pole position. L'edizione odierna di Tuttosport, però, spiega che i bianconeri hanno cambiato idea: è l'ex Empoli ora il favorito. In casa rossonera, però, non c'è fretta e - soprattutto - difficilmente verranno spesi i 40 milioni chiesti da Agnelli e Paratici.