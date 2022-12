Lo stato di forma di Mike Maignan preoccupa il Milan. Il portiere rossonero è atteso quest’oggi dagli esami strumentali per comprendere la reale condizione del suo polpaccio. Secondo quanto scrive Tuttosport, Marco Sportiello, profilo già individuato per il prossimo mercato estivo, può anticipare il suo arrivo a Milano. L’Atalanta, dal canto suo, non sembra intenzionata a privarsi del suo estremo difensore già a gennaio.