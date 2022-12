Il rientro in campo dipuò slittare ancora. Il portiere del Milan è fermo dallo scorso 22 settembre per l'infortunio al polpaccio rimediato in nazionale contro l'Austria:. Massima cautela e al rientro da Dubai ci saranno nuovi esami strumentali, i prossimi 10 giorni saranno decisivi anche per il mercato.- Qualora il problema di Maignan si rivelasse più lungo del previsto, allora i rossoneri potrebbero decidere di intervenire sul mercato Come anticipato da Calciomercato.com, il Milan ha chiuso per il portiere in scadenza con l'Atalanta e la firma era prevista a febbraio, ma in caso di necessità si può cercare l'accordo con i bergamaschi per portare Sportiello a Milano già nella finestra invernale.