Il Milan continua a tenere in considerazione Mario Gotze per rinforzare la trequarti. Il classe 1992, che sta ritrovando continuità con la maglia del PSV, potrebbe quindi vestire rossonero la prossima stagione. Perfetto per il gioco di Pioli, il numero 27 è molto versatile e può giocare su tutta la trequarti. Lo riporta Goal.