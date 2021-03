Non è bastata la bella vittoria ottenuta contro la Roma per fare tornare la tranquillità in casa Milan. Pioli deve fare ancora la conta degli assenti in vista della delicara sfida all'Udinese. Non saranno sicuramente della partita Mandzukic, Ibrahimovic, Calhanoglu e Bennacer ma lista rischia di vedere nuove unità.



TOMORI E CALABRIA AFFATICATI - Nella seduta di allenamento odierna si sono fermati Tomori e Calabria, entrambi alle prese con un leggero affaticamento muscolare. I due verranno valutati domani mattina ma sono molto alte le percentuali di un doppio forfait in vista della partita di domani. Al posto di Calabria è aperto il ballottaggio tra Dalot, favorito, e Kalulu mentre al centro della difesa si rivedrà la coppia Kjaer-Romagnoli. Attenzione anche al possibile turno di riposo per Saelemaekers con Castillejo titolare al fianco di Rebic e Diaz con Leao terminale offensivo.