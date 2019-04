Nonostante le rassicurazioni di Paolo Maldini, il futuro di Gattuso sulla panchina del Milan rimane incerto, infatti come riporta il Messaggero, il prossimo match tra la Lazio e il diavolo può avere risvolti interessanti poiché Simone Inzaghi è in cima alla lista dei desideri di Leonardo come eventuale sostituto di Gattuso.