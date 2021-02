Mohamed Simakan, forte difensore classe 2000 in forza allo Strasburgo, è stato un obiettivo concreto del Milan sia nella scorsa sessione estiva che in quella appena conclusa di calciomercato. Un profilo che il club rossonero aveva studiato a lungo prima di provare l'affondo con il club francese. L'infortunio subito il 10 gennaio scorso, tuttavia, ha portato Frederic Massara e Paolo Maldini ad abbandonare la pista, pur mantenendo vivi i contatti con l'entourage del ragazzo.



ACCORDO STRASBURGO-LIPSIA - Attenzione agli sviluppi che arrivano dalla Germania. Dopo un lungo inseguimento, infatti, il Lipsia ha raggiunto un'intesa di massima con lo Strasburgo per una cifra vicina intorno ai 15 milioni di euro. Le firme sui contratti sono previste nel corso della prossima settimana, ma il trasferimento in Bundesliga di Mohamed Simakan sarà effettivo a partire dal prossimo 1 luglio. Il Milan, dal canto suo, si gode la crescita di Fikayo Tomori, che potrà essere riscattato dal Chelsea in estate per una cifra che si aggira intorno ai 26 milioni di euro.