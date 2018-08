Gordon Singer è pronto a sbarcare in Italia. L'arrivo del figlio del proprietario del fondo Elliott è previsto per lunedì 6 agosto, quando il Milan tornerà dalla tournée negli Stati Uniti. Secondo Mediaset, sarà l'occasione per incontrare la squadra, l'allenatore Gattuso e il dirigente Leonardo.



Intanto La Repubblica conferma l'indiscrezione di Dagospia: dopo Telecom, il fondo Elliott è al lavoro per scalare altre due grosse realtà dell'economia italiana come Mediobanca e Assicurazioni Generali.