Uno dei segreti dei successi ottenuti dal Milan in questa stagione risiede nella. Tra infortuni e covid Stefano Pioli ha dovuto fare spesso la conta dei disponibili per cercare di schierare l'undici più competitivo possibile. L'assenzaanello di congiunzione perfetto tra centrocampo e attacco. Nessuno dei giocatori della rosa rossonera ha le caratteristiche del nazionale turco, elemento assolutamente imprescindibile per la qualità che dà al gioco e per l'equilibrio che garantisce grazie al sacrificio in fase di non possesso. Soualiho Meité, Brahim Diaz e Rafael Leao, pur fornendo delle discrete prestazioni, non sono riusciti nella missione di non far sentire la mancanza del numero 10 rossonero.- Hakan Calhanoglu è tornato a correre sui campi di Milanello già sabato mattina scorso, quando i compagni erano in quel di Bologna per la sfida ai ragazzi allenati da Sinisa Mihajlovic.Le risposte avute durante il programma settimanale stilato per lui da Stefano Pioli sono state più che positive. Salvo sorprese, il classe 1994 sarà titolare domenica pomeriggio a San Siro contro il Crotone. Sliding doors a tinte rossoblu: proprio contro la formazione calabrese il nativo di Mannheim fece il suo esordio in campionato con la maglia del Diavolo.Focus al campo ma grande attenzione anche a quello che succede fuori. Sono giorni fondamentali e, forse, decisivi per il rinnovo. Perché Hakan Calhanoglu, tecnicamente, è libero di accordarsi già da ora con qualsiasi club in vista della prossima stagione, Uno scenario che il Milan deve assolutamente scongiurare e in tal senso vanno letti i contatti continui con l'entourage dell'ex Bayer Leverkusen.