Milan, sono i giorni di Jovic: dall’addio di Giroud al summit con Ramadani, la situazione

Jovic e un futuro ancora tutto da scrivere. Luka ha riconquistato la nazionale serba grazie alla buona stagione al Milan ma ora deve qualcosa in più per guadagnarsi il rinnovo: nel contratto annuale stipulato la scorsa estate, il club rossonero si è riservato una opzione unilaterale per estendere il contratto fino al 2025. Gli 8 gol segnati tra tutte le competizioni hanno dato una grande mano alla squadra ma ora il pensiero comune della dirigenza è quello di un ragazzo che deve dare delle risposte in termini di personalità nelle partite che contano di più. E ora ci saranno tante occasioni per dimostrare di poter determinare.

SUMMIT CON RAMADANI - In questi giorni è previsto un summit tra Moncada e Ramadani, manager di Jovic, per fare il punto della situazione. L’addio di Giroud in direzione Los Angeles FC favorisce Luka che ha già dato priorità al Milan in vista della prossima stagione. I rossoneri riflettono, con l’addio di Giroud serviranno non uno ma due nuovi innesti. Con Jovic che vuole il rinnovo a tutti i costi.