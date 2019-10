Aspetta ancora la sua prima vittoria invece Stefano Pioli che, in due gare sulla panchina del Milan, ha portato a casa un pareggio e una sconfitta. L’ambiente è teso e serve una vittoria che a San Siro manca dal 31 agosto. La Spal, con cui i rossoneri hanno vinto tutti precedenti di questi anni, sembra l’avversario perfetto per tornare ai tre punti: il pronostico favorisce il Milan, avanti a 1.48, per l’impresa ferrarese al Meazza si sale a 7.00, il segno X è a 4.25. Anche per gli scommettitori arriva il primo successo del Pioli rossonero, il 95% ha giocato il segno 1. Molti i cambi in casa Milan, in attacco spicca la bocciatura di Suso, che dovrebbe partire dalla panchina. Al suo posto, Castillejo la cui rete vale 3.50. Insieme a lui, Piatek e Calhanoglu: la rete del primo su assist del secondo si gioca a 8.50.