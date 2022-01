L'attaccante ghanese dello Spezia, Emmanuel Gyasi ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Alla fine della partita col Milan a San Siro ero stanchissimo, ma in certe situazioni nemmeno ti accorgi di aver finito le energie. Poi ho capito che poteva succedere qualcosa e ci ho creduto, così ho segnato il gol più importante della mia carriera insieme a quello della promozione in Serie A nella finale dei playoff contro il Frosinone. E' stato il coronamento di un sogno".



"Ho esultato come Cristiano Ronaldo, è stato un gesto spontaneo che avevo fatto anche dopo il gol alla Juve. Capisco la delusione dei rossoneri, però abbiamo fatto una partita di grande sacrificio e siamo stati premiati. Sappiamo bene che senza un po' di fortuna certi risultati non possono arrivare, ma cerchiamo di meritarci la buona sorte dando il massimo".



"Gli esterni più forti del campionato? Leao e Boga. Io al suo posto al Sassuolo? Vedremo... Adesso ho in testa solo la salvezza dello Spezia".

"Mi aspettavo la convocazione in Coppa d'Africa col Ghana? Questo torneo è il sogno di tutti gli africani, quindi mi è dispiaciuto non andare. Però a novembre c'è il Mondiale e chissà...".