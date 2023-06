Clima cupo in casa Milan. L'addio di Sandro Tonali che segue quello di Maldini ha fatto arrabbiare i tifosi rossoneri, iratii per le decisioni di Gerry Cardinale. Nelle ultime ore è stato rilanciato l'hashtag #Cardinaleout. Grande rammarico anche per il derby di mercato perso contro l'Inter per Marcus Thuram. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.