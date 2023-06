, nuovo giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole a Milan TV: "Sono milanista dalla nascita, vengo da una famiglia di milanisti, quindi per me è un sogno che si avvera. E' un motivo di orgoglio per me, voglio ripagare la fiducia della società"."Quando ero piccolo il portiere del Milan era Sebastiano Rossi, quindi è stato lui il mio modello. Mi piaceva il suo modo di stare in porto. Non c'è stato qualcosa di particolare che mi ha fatto scegliere il ruolo del portiere. Mi ha aiutato il fisico, già da bambino ero piuttosto alto e quindi mi hanno indirizzato verso questo ruolo"."Ho una certa maturità. Ho fatto parecchi anni da Bergamo. Ho fatto tutte le categorie. Questo è lo step finale"."Non c'è bisogno che lo dica io. Stiamo parlando di un portiere fortissimo, uno dei migliori al mondo. Posso imparare tanto da lui, anche se ho 31 anni. Sono contento di lavorare con lui e con gli altri portieri"."Ho fatto un anno con lui a Firenze. Mi sono trovato benissimo, è stata una bella stagione. Mi sono sempre sentito con lui, c'è grande stima tra di noi. Mi ha dato tanto, anche se siamo stati insieme un solo anno. Sono contento di tornare a lavorare con lui"."Nella penultima giornata di campionato, ho giocato a San Siro contro l'Inter. E ho pensato un po' che questo l'anno prossimo sarà il mio stadio. San Siro è incredibile, sarà emozionante giocare in questo stadio"."Si riferisce al 5 luglio, quindi 5 e 7, che è la data di nascita di mia figlia e di mia moglie, quindi direi che è il mio numero"."Ciao tifosi milanisti, per me è un vero onore essere qui, vi prometto che darò tutto me stesso ogni giorno. Vi mando un grande abbraccio. Forza Milan!".