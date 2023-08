Il Milan attende segnali da Londra per Armando Broja anche se il Chelsea non sembra propenso a dare il via libera per la cessione in prestito dell’attaccante albanese. Ecco perché il club rossonero deve iniziare a guardarsi intorno per valutare eventuali alternative che possano prendere il posto in rosa di Lorenzo Colombo, destinato a vestire la maglia del Monza (a titolo temporaneo) dopo la prima partita della stagione in casa del Bologna.



SPUNTA AZMOUN - L’ultimo nome, raccontato dalla Bild in anteprima, arriva dalla Germania: Sardar Azmoun, attaccante centrale classe 1995, in forza al Bayer Leverkusen dove però non ha confermato quanto di buono fatto vedere con la maglia dello Zenit San Pietroburgo.



LA SITUAZIONE- Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il nome di Azmoun è nella lista di Moncada e d’Ottavio anche se non arrivano conferme su una trattativa già avviata sia con il nazionale iraniano che con il suo club di appartenenza, il Bayer Leverkusen. La candidatura c’è e va tenuta in considerazione più come una opportunità da ultimi giorni di mercato qualora il Milan non riuscisse ad arrivare ai piani A e B che rispondono ai nomi di Broja del Chelsea ed Ekitike del Psg.