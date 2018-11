Milan a caccia di rinforzi per il mercato invernale. La società ha il compito di sostituire gli infortunati Biglia e Bonaventura. Secondo il Corriere dello Sport, tra i profili sondati da Leonardo c’è quello di Fabinho del Liverpool, acquistato l’estate scorsa per circa 45 milioni di euro. Il brasiliano, utilizzato da Klopp soprattutto da metà ottobre in poi, è alla ricerca di continuità dopo un inizio difficile in Premier League.



IN PRESTITO - Il Milan è interessato e ha chiesto informazioni tramite intermediari: la formula che stuzzica Leonardo è quella del prestito. La società rossonera è al lavoro per prenderlo con la stessa formula con cui è arrivato Bakayoko. Il Milan ci pensa, al momento ci sono stati sondaggi con l'entourage del giocatore e non ancora col Liverpool...