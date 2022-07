Il proprietario dei Sacramento Kings Vivek Yeshwant Ranadivé vuole investire nel calcio: dopo aver provato ad acquistare il Chelsea, ora il magnate indiano ha messo nel mirino il Milan ed è pronto a scendere in campo insieme a RedBird nel foraggiare e nel gestire il club rossonero. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i colloqui con Gerry Cardinale, che nelle ultime settimane si è dato da fare negli Usa per cercare investitori, sono già avviati.



IL SUCCESSO ECONOMICO NEI KINGS - La volontà è quella di trovare un accordo in tempi brevi: Ranadivé è già noto nel mondo dello sport, essendo il proprietario dei Sacramento Kings, franchigia Nba acquistata nel 2013 per 534 milioni di dollari e portata a una valutazione attuale di 2,06 miliardi di dollari secondo Sportico, anche se i risultati sportivi non sono andati di pari passo. Insieme a suo figlio Aneel, ha parlato con Cardinale per studiare il suo ingresso nell'operazione, che potrebbe vederlo presto protagonista.