In questi minuti il Milan ha annunciato i rinnovi di Paolo Maldini e Fredric Massara, come si legge sul sito ufficiale: "Il Direttore dell'Area Tecnica e il Direttore Sportivo rinnovano i loro accordi con il Club

AC Milan è lieto di comunicare che in data odierna il CdA del Club ha approvato i rinnovi biennali del Direttore dell'Area Tecnica Paolo Maldini e del Direttore Sportivo Frederic Massara - spiega il comunicato - Un accordo che testimonia la continuità in un percorso di rafforzamento e di crescita del nostro Club".