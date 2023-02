Gerry Cardinale avanza verso uno stadio di proprietà tutto per il Milan, ma quanto i rossoneri stanno seriamente lavorando sul progetto? Questa è la domanda che si pone la Gazzetta dello Sport, evidenziando un problema su tutti.



“Ciò che oggi non è ancora chiaro è quanto davvero il Milan stia lavorando ai piani alternativi a San Siro. Le zone individuate per lo stadio rossonero sarebbero Sesto San Giovanni, San Donato, l’ippodromo La Maura non lontano dal Meazza, forse Rozzano. Tutte hanno un pregio evidente: sarebbe più facile tirare su uno stadio qui rispetto al cuore sportivo di Milano, San Siro, su terreni comunali. Il problema sarebbe comunque un altro: i costi di un’operazione in solitaria. Da sempre le dirigenze rossonerazzurre hanno ribadito la necessità di andare a braccetto per potere avere uno stadio più moderno e più bello. Tradotto in soldoni: dividersi il budget di 600 milioni per la Cattedrale avrebbe facilitato la riuscita del progetto. Ma avere uno stadio solo del Milan quanto peserebbe sulle casse del club? Di questo non c’è certezza. Anche se servirebbe un investimento (coperto da mutuo) molto importante”.