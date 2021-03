Una nuova idea per il binario destro del Milan.Potenza ed esuberanza fisica per un terzino a tutta fascia che sa adattarsi anche al ruolo di centrale. Singo è un diamante grezzo con ampi margini di crescita: classe 2000, alterna momenti di grande consapevolezza dei propri mezzi ad altri meno convincenti.. Con il presidente Cairo è previsto un confronto per parlare del riscatto di Meite e verrà affrontato anche il discorso relativo a uno dei giovani più interessanti della serie A. Il club rossonero vuole capire se ci sono margini per iniziare una vera e propria trattativa, prendere informazioni sulla valutazione che il Torino fa del cartellino.Ecco perché il Milan sta scandagliando il mercato alla ricerca di una alternativa di qualità a Calabria. In lista c'è sempre Emerson del Barcellona, ma il nome di Singo sta scalando posizioni nella lista rossonera. Una stella nata la notte di Natale nel distretto di Denguélé in Costa d'Avorio fino al